Uno-X satte farge på Amstel-rittet – Hoelgaard med helt til finalen

Tre ryttere gjorde opp om seieren bare et par sykkellengder foran gruppen som Hoelgaard kom i mål med. Wout Van Aert tok seieren, men det måtte målfoto til for å avgjøre at han var foran Thomas Pidcock.

I en periode hersket usikkerheten i målområdet. Seiersintervjuet ble utsatt mens målfotoet ble gransket, og Van Aert og Pidcock ventet spent på beskjed fra juryen om hvem som hadde vunnet.

– Jeg fikk nettopp høre at juryen sier jeg vant. Jeg kan nesten ikke tro det, sa Van Aert.

Hoelgaard hang lenge med i kampen om topplasseringer, og satt i feltet som kom i mål bare to sekunder etter tetrioen. De offisielle resultatene er ikke klare, men nordmannen ble blant de 30 beste.

Norske innslag

Det norske profflaget Uno-X har fått innpass i store verdenstourritt denne sesongen, og var med på å sette farge på den første av Ardennene-klassikerne.

Dette er det største rittet Uno-X har deltatt i, og innsatsen bør være god nok til at det kommer invitasjoner til flere store ritt i tiden framover.

Anders Skaarseth kom med i timannsbruddet som gikk tidlig, og fikk godt med TV-tid i bruddet som ble holdt på trygg avstand av hovedfeltet.

Skaarseth ble tatt igjen da 35 kilometer gjensto, men da hadde en nordmann bestemt seg for å vise seg fram. Hoelgaard lot nemlig ikke begivenhetene prege ham, og ble med da verdensstjernene satte opp farten da finalen av rittet ble satt i gang.

Hoelgaard til større lag?

Hoelgaard satt med favorittene fram til det gjensto under 20 kilometer. Da de store kanonene med Wout Van Aert i spissen satte opp farten med 18 kilometer igjen, sprakk det lille som var igjen av et felt opp.

Hoelgaard var blant rytterne som akkurat ikke klarte å henge med, men han bet seg fast i gruppen bak og kom i mål sammen med flere av favorittene.

Innsatsen hans var så sterk at TV 2s sykkeleksperter spår at han kan få kontrakt med et enda større lag neste sesong.

Totalt deltok sju norske syklister for Uno-X i rittet.

