Uavgjort mellom Glimt og Tromsø – Høibråten utvist etter halvannet minutt på banen

Ulrik Saltnes scoret det første målet i Bodø. Det kom like før pause. Moses Ebiye utlignet for TIL med ti minutter igjen å spille. Han kom alene mot keeper og var sikker i avslutningen.

Hos Glimt ble Høibråten utvist da det var gått 71 minutter. Han hadde bare vært på banen i 90 sekunder før han ble sendt i garderoben. Han rev ned en motspiller som hadde fri bane mot mål.

Glimt sikret seg seriemesterskapet i fjor og har tilbrakt mye tid på treningsleir i Spania i vinter.

Eliteserien starter søndag 9. mai. Da kommer igjen Tromsø på besøk til Aspmyra.

Det er vårslepp av treningskamper i helgen etter at helsemyndighetene tidligere i uken åpnet opp for slik aktivitet.

Sarpsborg kom i gang med sin kampoppkjøring mot Stabæk søndag. Vertene ledet komfortabelt 2-0 til det gjensto tre minutter av ordinær tid, men glapp fullstendig bakover på tampen.

Kosuke Kinoshita headet inn 1-0 drøye minuttet før slutt. Og etter avsparket mistet Sarpsborg ballen på direkten, slik at Antonio Nusa kunne score etter et par fine driblinger og sikre 2-2 for Stabæk.

