– Vårt ønske er at vi prioriterer idrettsutøverne selv om jeg er klar over at det vil sette i gang mange debatter, sier direktøren i forbundet Morten Mølholm til Danmarks Radio.

– Vi skylder utøverne at de er vaksinert før OL. De har brukt mange år og slitt mye for å komme dit. Vi som samfunn har også investert store ressurser i dem.

Mølholm mener at utøverne bør få fortrinn når de mest sårbare gruppene har fått sin sprøyter. Det blir opp til danske politikere å ta stilling til saken.

Den norske idrettsledelsen står fortsatt på at norske utøvere ikke skal få fortrinn i vaksinekøen.

Mange utøvere er usikre og hadde ønsket seg vaksine før de reiser til Japan. Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har tilbudt alle deltakere koronavaksine. Det er innkjøpt mange titusen doser av en kinesisk vaksine. Denne er ikke godkjent for bruk i Norge.

Stadig flere nasjoner velger å sette av vaksine til sine OL-håp. Både Ukraina og Polen besluttet dette for noen dager siden.

