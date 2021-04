Aalerud med 11.-plass i Amstel-rittet – håper hun kan gå for seier neste helg

ntbsport

Søndag var Aalerud ni sekunder bak tetgruppa der Marianne Vos gikk av med seieren. Den nederlandske sykkeldronningen har vunnet det som er å vinne, men søndagens seier var hennes første i Amstel-rittet, en av Ardennene-klassikerne.

Vos var sterkest i spurten da en gruppe på ni kom samlet inn til mål. Like bak dem rullet Norges beste kvinnesyklist for tiden i mål.

Aalerud, som er proff i Movistar-laget, kjørte inn til 11.-plass, bare ni sekunder bak tetgruppa med de største favorittene.

Stine Borgli ble nummer 61, mens Mie Bjørndal Ottestad ble nummer 63.

Brukte krefter for lagvenninnen

Aaleruds prestasjon er enda sterkere når man tar hensyn til at hun var hjelperytter og la ned en stor innsats for Annemiek van Vleuten, som tok tredjeplassen.

– Jeg jobbet store deler av dagen for min lagkamerat, så jeg er fornøyd med hvordan det endte, sier Aalerud til NTB.

Nå venter nye klassikere i Ardennene; La Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège.

– Jeg føler meg sterk og klar for de to andre som er neste uke, sier Aalerud.

Tror på seiersmuligheter

På spørsmål om hvor høyt hun kunne ha kommet om hun fikk kjøre for egne sjanser, er Aalerud offensiv.

– Ja føler meg sterk nok til å være der i slutten om jeg sparer meg mer, sa hun.

Det blir trolig ingen slike sjanser for henne i La Flèche Wallonne, ettersom det er et stort mål for van Vleuten.

– Men jeg håper å få det i Liege. Vi må se. Ta løp for løp, sier Aalerud.

Kvinnenes utgave av Liège-Bastogne-Liège er blitt arrangert siden 2017. Van Vleuten har allerede en seier i dette rittet, noe som kan åpne for at det kjøres for Aalerud i årets utgave.

Svaret på det får vi når årets utgave går av stabelen neste søndag.

