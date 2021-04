Johnsen-innhopp da Montreal fikk god MLS-start

ntbsport

Johnsen kom inn for målscorer Romell Quioto i det 69. minutt i Fort Lauderdale, der den canadiske klubben spiller sine hjemmekamper i første del av sesongen. To minutter senere la Victor Wanyama på til 4-1 for hjemmelaget med et skudd i nærmeste hjørne mens nordmannen var spillbar ved motsatt stolpe.

Montreal fikk en kjempestart på kampen da Mason Toye scoret før det var spilt tre minutter. Han ble servert av Zachary Brault-Guillard etter en ballerobring på motstanders halvdel.

Quioto raidet alene i det 24. minutt og scoret med et skudd i nærmeste kryss.

Gjestene reduserte på straffespark ved Marco Delgado rett før pause, men Victor Wanyama stanget inn et hjørnespark til 3-1. Mihailovic punkterte kampen framspilt av Erik Hurtado. Toronto fikk et trøstemål ved Richie Laryea rett før slutt.

