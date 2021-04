Gavepakke til Haalands lag da topp-fire-rivalene tapte

ntbsport

Fjerdeplasserte Eintracht Frankfurt fikk juling av Borussia Mönchengladbach, som vant hele 4-0. Samtidig tapte tredjeplasserte Wolfsburg 2-3 hjemme for serieleder Bayern München.

Det betyr at Haalands lag med seier over Werder Bremen søndag vil være bare fire poeng bak Eintracht Frankfurt og fem bak Wolfsburg med fem serierunder igjen i tysk Bundesliga.

Dortmund ble onsdag slått ut av denne sesongens mesterliga med hjemmetap for Manchester City, og laget har vært på etterskudd i jakten på topp-fire-plassen som skal til for å komme med i det gode selskap også neste sesong. Haaland har samtidig unikt nok gått målløs av banen i sju kamper på rad for klubb og landslag.

Søndag kommer sjansen til å slå tilbake, mot et lag som kjemper i bunnsjiktet.

Nærmere gull

Tenåringen Jamal Musiala scoret to av målene da Bayern München vant i Wolfsburg og tok et nytt steg mot klubbens niende strake seriegull. Forspranget til serietoer RB Leipzig er nå sju poeng.

Eric-Maxim Choupo-Moting scoret også, som han gjorde da Bayern tross 1-0-seier borte mot PSG ble slått ut av mesterligaen tirsdag.

Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini og Hannes Wolf scoret for Gladbach da Eintracht Frankfurt fikk juling. Gjestene hadde bare ett tap på sine 17 foregående seriekamper, men var sjanseløs lørdag. Pikant nok er det bare noen dager siden det ble klart at Frankfurt-trener Adi Hütter neste sesong skal trene Gladbach.

Henger med

Julian Ryerson fikk et kort innhopp for Union Berlin i 2-1-seieren over Stuttgart. Union på 8.-plass henger med i kampen om europacupspill.

For Schalke er det nå bare et tidsspørsmål når nedrykket er klart. Lørdag ble det 0-4-tap borte mot Freiburg, og det er 13 poeng opp til kvalifiseringsplassen med bare 15 poeng igjen å spille om.

