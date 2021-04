Vålerenga måtte haste-avlyse treningskamp – motstanderlaget i karantene

ntbsport

Det er Avisa Oslo som har fått bekreftet dette hos Vålerenga.

– Vi er i egenpålagt ventekarantene. Derfor kan vi ikke spille kampen i morgen, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM Oslo.

Han opplyser at ingen av spillerne har testet positiv, men et familiemedlem til en av spillerne har avgitt positiv test.

– Vi ønsker å være veldig forsiktige nå og avvente til vi er helt trygge på at ingen er smittet før vi spiller mot Vålerenga og eventuelt smitter dem også og påfører Vålerenga unødvendig karantene, sier Stenberg.

Vålerenga har ikke spilt kamp siden treningskampen mot Strømsgodset 19. februar. Neste planlagte kamp er mot Sarpsborg onsdag.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo sa til Nettavisen fredag at klubben jobbet for å finne en ny motstander til lørdag eller søndag, men noen timer senere opplyste Vålerenga at første kampmulighet blir mot Sarpsborg.

