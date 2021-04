Nestvold-Haugen utklasset konkurrentene – tok NM-gull i storslalåm

ntbsport

– NM-gull smaker alltid godt. Det er mange sultne ulver som skal slå oss gamle på NM, og det er viktig å vise seg fra sin beste side, sa Nestvold-Haugen til NTB.

– Det ble litt avstand, men jeg hadde veldig få feil i dag. Jeg klarte å holde en bra snittfart, og det er dette som teller i denne bakken, tilføyde han.

Landslagsløper Nestvold-Haugen ledet også etter første omgang. Han hadde et halvsekund til gode på Kjelsås-løper Alexander Steen Olsen foran den annen omgang.

Steen Olsen tok til slutt sølvet i rennet, men var slått med 1,7 sekunder av suverene Nestvold-Haugen.

– Jeg er utrolig godt fornøyd med sølv. Leif ble for tøff i dag, men jeg er glad løpet holdt til annenplass.. Sesongen har gått over all forventning. Det har utrolig gøy å kjøre mot de beste i verden i vinter, og målet er å fortsette fremgangen neste år, sa Steen Olsen.

Norgesmesteren hadde nest beste tid i annen omgang. Han var da kun slått av Oscar Zimmer fra Ingierkollen og Rustad. Zimmer ble nummer fire til slutt etter å ha ligget på 20.-plass etter én omgang.

Nero-alpinisten Patrick Haugen Veisten tok bronsemedaljen. Den var det riktignok landslagsløper Fabian Wilkens Solheim som hadde taket på den siste medaljen etter første omgang, men tredjeplassen røk da han kjørte ut i annen omgang.

Torsdag tok Thea Stjernesund gullmedaljen i storslalåmrennet for kvinner på Oppdal.

(©NTB)