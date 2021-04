Naboduell for Norge til sommeren

ntbsport

Det bekrefter Norges Fotballforbund.

– Dette blir gøy. Vi hadde en fin og etterlengtet samling nå, der vi fikk testet oss mot to gode motstandere. Det var helt essensielt for oss. Jeg er kjempefornøyd med at vi får muligheten til dette også i juni, noe som vil gi oss nye viktige referanser for å utvikle oss videre. Vi hadde en fin progresjon under samlingen vi hadde nå, og spillerne gjorde en god jobb. Forhåpentligvis skal vi være på et enda bedre nivå i juni, sier landslagssjef Martin Sjögren i en pressemelding.

Forrige møte var i 2018 da Sverige vant 2-1.

Norge falt fra 11. til 12.-plass på siste Fifa-rankingen etter seier over Belgia og tap for Tyskland nylig. Svenskene holder 5.-plassen.

Rankingen toppes av USA foran Tyskland og Nederland.

