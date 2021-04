Ukraina har startet vaksinering av sine OL-utøvere

ntbsport

Torsdag fikk de første utøverne det første av to stikk, 99 dager før lekene i Tokyo starter. Ukrainas helsedepartement har opplyst at det har fått 1500 vaksiner til sine idrettsutøvere som vil bli vaksinert på frivillig basis.

– Vi vil at alle utøvere kommer seg til disse konkurransene uten noen restriksjoner. Vi vil se det ukrainske flagget og høre den ukrainske nasjonalsangen, sa helseminister Maksim Stepanov i en uttalelse torsdag.

Utøverne som kommer til OL i Tokyo, må ikke være vaksinert, men Den internasjonale olympiske komité (IOC) har oppfordret til det og sikret seg den kinesiske vaksinen til land som ikke har tilgang på vaksine.

Siden starten av pandemien har Ukraina hatt 1,9 millioner koronatilfeller og 38.000 døde, skriver nyhetsbyrået AFP. Omkring 400.000 har mottatt vaksine i landet med drøyt 43 millioner mennesker.

Olympiatoppen har understreket at de ikke ønsker at norske utøvere skal snike i vaksinekøen her hjemme.

