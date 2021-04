ntbsport

Gangstad, som går fra Rosenborg, vil slutte seg til klubben etter sommeren. PEC Zwolle har opsjon for enda en sesong, opplyser klubben i en Twitter-melding.

Gangstad blir først en del av U21-laget til klubben. 19-åringen spilte fem kamper for Rosenborgs 2.-lag i 2.-divisjon i fjorårssesongen og står oppført med to landskamper for Norges G18-lag.

Gangstad startet karrieren sin i Strindheim.

