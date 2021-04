La Liga fant ikke bevis for rasisme mot Valencia-spiller

ntbsport

Torsdag ble det klart at La Liga ville benytte leppelesere til å løse saken som har versert i sosiale medier den siste uken. Men det er ikke ble funnet noe straffbart i bildene fra kampen.

Det kommer fram i et brev fra La Liga publisert på Twitter-kontoen til den spanske journalisten Celia Zurdo Herrero.

Diakhaby anklaget Cala for rasisme under forrige helgs kamp. I etterkant la Diakhaby ut en video på sin Instagram-konto der han gikk hardt ut mot Cala og sa at han hadde kalt ham «svart dritt».

Cala har hele tiden avvist alle beskyldninger og sa tidligere i uken at det ikke finnes rasisme i spansk fotball.

