Storseier for Zuccarello og Wild

Zuccarello har vært ute med en skade de siste kampene, men natt til torsdag var han tilbake. Nordmannen var tidlig frampå og forsøkte seg med et håndleddsskudd nærmere fire minutter ut i første periode.

Det ble stoppet av Avalanches målvakt, men like etterpå sørget lagkamerat Kirill Kaprizov for at Wild tok ledelsen. Scoringer fra Luke Johnson og Kevin Fiala ga Wild en 3-0-ledelse etter første periode.

Lagene møttes også natt til tirsdag. Den kampen endte med 4-5-tap for Wild, og det ble nok en målrik kamp i St. Paul i Minnesota i natt.

I den andre perioden kom Avalanche mer med i kampen og scoret tre ganger på 14 forsøk. Wild beholdt likevel ledelsen og var hakket mer effektiv med to mål signert Ryan Hartmann og Kirill Kaprizov på fire skuddforsøk.

Den siste perioden var det igjen Wild som tok best vare på sjansene. Med to mål fra Kevin Fiala og ett fra Joel Eriksson Ek økte hjemmelaget ledelsen og sikret 8-3-seieren.

Mats Zuccarello fikk nærmere 14 minutter på isen i nattens kamp.

Wild ligger på 3.-plass i den vestlige avdelingen i NHL med 50 poeng fra 38 kamper. Det er to poeng bak Vegas Golden Knights, og seks poeng opp til Colorado Avalanche på topp.

