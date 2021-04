Leppelesing skal løse rasismesak i spansk fotball

ntbsport

Etter en snau halvtime i kampen mellom Cádiz og Valencia gikk Valencia-spillerne av banen i protest etter en opphetet krangel mellom Diakhaby og Cala. Bakgrunnen var at Diakhaby mente at Cala hadde utsatt ham for rasistisk hets.

– Etter to dager er jeg veldig rolig og vil snakke om det som skjedde i Cádiz på søndag. Det er en situasjon der en spiller fornærmer meg og bruker ordene «svart dritt», sa Diakhaby i en video på sin Instagram-konto etter hendelsen.

Cala har benektet alle anklager om at han utsatte Diakhaby for rasisme, og mener at det ikke finnes rasisme i spansk fotball.

Nå er det klart at en leppeleser skal gå gjennom bildene fra kampen for å belyse saken og få klarhet i hva som har blitt sagt mellom spillerne.

