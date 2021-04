Seks eliteserieklubber ber om utsatt seriestart

ntbsport

Tirsdag sendte LSK, Stabæk, Strømsgodset, Haugesund, Mjøndalen og Sandefjord et forslag til Norges Fotballforbund (NFF) hvor de ber om å få utsatt de to første seriekampene som er berammet til 8.–9. mai og 12. mai.

Alle klubbene befinner seg i områder med de strengeste smitteverntiltakene, såkalt 5A.

– Først og fremst er det hensynet til spillernes helse. Vi mener ikke at det blir ivaretatt med kun fire ukers oppkjøring. I tillegg ønsker vi å øke tilsnittet av fair play ved å redusere den negative effekten for klubbene som kommende mandag ikke har kunnet trene på 26 dager, sier LSKs styreleder Moten Kokkim til Romerikes Blad.

De seks klubbene ber om at deres kamper i de to første serierundene utsettes og at det nåværende oppsettet endres slik at klubbene i de nedstengte områdene møtes innbyrdes også i de tre påfølgende serierundene.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier til avisen at forbundet vil se på forslaget.

Opprinnelig skulle Eliteserien ha vært sparket i gang 5. april, men planlagt oppstart er nå satt til 8. og 9. mai.

