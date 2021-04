Ekstraordinært styremøte i Godset etter hektisk dag: – Ikke fornøyd med informasjonen

ntbsport

Det opplyste styreleder Ivar Strømsjordet til NTB og andre medier etter at spillermøtene var over.

Møtene ble brukt til å redegjøre for prosessen og vurderingene som er gjort i varslingssaken mot trener Henrik Pedersen. Saken omtales av klubben som svært krevende for alle involverte parter.

«Spillere og trenere fikk også mulighet til å stille spørsmål og komme med sine synspunkter. Informasjonen som kom fram på dagens møter vil behandles videre på et ekstraordinært styremøte i Strømsgodset Toppfotball i kveld», skriver Godset på egne nettsider.

På grunn av smittevernregler ble onsdagens møter fordelt i flere små grupper. TV 2 erfarer at spillergruppen i møtene ha gitt uttrykk for at de ønsker Pedersen fjernet fra jobben som trener og det samme for styreleder Ivar Strømsjordet.

Ingen av spillerne har uttalt seg om disse opplysningene til kanalen.

Ikke fornøyd

– Vi er ikke fornøyd med den informasjonen de (ledelsen) har gitt angående prosessen som har vært, og er ikke fornøyd med svarene vi har fått, sa spillernes tillitsvalgte Jonathan Parr til Nettavisen etter møtene.

Strømsgodsets mediesjef Magne Nilsen opplyste til NTB og andre medier at det ville komme en pressemelding fra spillerne senere denne uka.

– Jeg har informert om den prosessen som er gjennomført og de vurderingene som er gjort, fått spørsmål og svart på det. Det som skjer videre nå er at vi tar med oss det vi har fått vite i møtene. Jeg samler styret og refererer fra de samtalene. Så tar vi det videre i styret. Det er alt jeg har å si nå, sa styreleder Strømsjordet.

Intern utredning

Et stort antall pressefolk var på plass på Marienlyst til det som kan bli en lang dag.

Mandag sendte klubben ut en pressemelding som sa at en intern utredning i klubben har renvasket Pedersen fra rasismeanklager som har kommet mot ham. Dagen etter ble det kjent at sju spillere har varslet spillerorganisasjonen Niso om det de oppfatter som rasisme fra treneren.

Pedersen har hele tiden avvist anklagene om at han skal ha brukt rasistiske uttrykk mot spillerne sine.

(©NTB)