Effektive PSG straffet sjansesløsende Bayern

Etter kun tre minutter lå ballen i nettet bak Bayern-keeper Manuel Neuer. Kylian Mbappé lurte Neuer og sendte ballen i det nærmeste hjørnet. Det resulterte i at ballen gikk i mål mellom beina på keeperkjempen.

Etter 28 minutter doblet PSG ledelsen. Neymar slo en lekker ball over Bayern-forsvaret, og Marquinhos hadde få problemer med å sende PSG opp i 2-0.

Etter 0-2 tok Bayern fullstendig over kampbildet, og tyskerne burde ha scoret flere mål. Et flott innlegg fra Benjamin Pavard fant Eric Maxim Choupo-Moting i feltet. Hodestøtet fant det lengste hjørnet, og PSG-keeper Keylor Navas var sjanseløs.

Etter en time satt utligningen for tyskerne. En dødball ble ekspedert i mål av Thomas Müller.

Etter 68 minutter tok PSG ledelsen nok en gang. Mbappé ble spilt gjennom og snurret rundt med Jérôme Boateng før han satte ballen i mål.

Seieren betyr at PSG har med seg et flott utgangspunkt før returoppgjøret kommende tirsdag. Tre bortemål betyr at Bayern må sette sjansene de får.

