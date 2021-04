Myrhol legger opp etter OL: – Håndballen har betydd alt for meg

ntbsport

Det opplyser Norges Håndballforbund i en pressemelding tirsdag.

Myrhol har i en årrekke vært blant verdens beste strekspillere, og han har vært ubestridt kaptein på landslaget og i klubblaget Skjern.

– Det har vært en veldig lang og grundig prosess. Jeg har vurdert alle scenarioer – både for og imot. I en lengre periode skrev jeg dagbok. Den var dessverre ikke god lesning med hensyn til smerter, søvn og medisin, sier Myrhol i en uttalelse.

– Håndballen har betydd alt for meg, men jeg er nødt til å ta bedre vare på min kropp enn det jeg gjør akkurat nå. Dagboka ble tungen på vektskålen, tilføyer han.

Smerter hver dag

Veteranen har hatt Tokyo-OL som et mål i mange år. På en digital pressekonferanse i forrige måned kom spørsmål om hans framtid opp.

38-åringen sa uoppfordret at han ikke hadde bestemt seg for hva som ville skje med landslagskarrieren etter sommeren, men han kunne ikke utelukke at han kom til å si stopp.

– Det surrer i hodet. En dag må den beslutningen komme at jeg legger skoene på hylla, sa Myrhol.

38-åringen har vært plaget både med skader og sykdom de siste sesongene. Så sent som under VM i Egypt i januar kom han ikke opp på nivået han selv ønsket.

– Det går dessverre ikke en dag uten smerter, og jeg har i en lengre periode sovet dårlig. Å spille håndball på topplan med smerter går greit i en kort periode, men når det strekker seg over så lang tid, blir det både demotiverende og vanskelig – fysisk så vel som mentalt, sier Myrhol.

De siste ukene har han vist formstigning i Skjern.

Vemodig

Strekspilleren får etter alle solemerker plass i OL-troppen, men han får skarp konkurranse av Petter Øverby og Magnus Gullerud. Spørsmålet er om landslagssjef Christian Berge vil ta ut tre eller to linjespillere.

I OL har hver nasjon bare med 14 spillere mot 16 i VM og EM.

– Mitt drømmescenario er å avslutte med pokaler med Skjern og OL-gull med Norge – forhåpentlig med masse tilskuere på tribunen. Men uansett hvordan det går, vil jeg tenke tilbake på årene i Skjern Håndbold som noen av de mest fantastiske i mitt lange håndballiv, sier Myrhol.

Han kan se tilbake på nesten 20 eventyrlige år i landslagstrøya.

– Det blir så klart vemodig å avslutte karrieren, men jeg velger å fokusere på alle de flotte øyeblikkene jeg har fått være med på. Jeg er mer glad for det jeg har opplevd, enn jeg er redd for det jeg kommer til å miste, sier veteranen.

Hylles av Berge

Av landslagssjef Christian Berge får Myrhol de beste skussmål.

– Det har vært en veldig glede å ha med Bjarte i landslaget. Han er bunnsolid både som spiller, menneske og kaptein, og har gjennom det styrt skuta vår, år etter år, sier han.

– Han har vært en av verdens beste linjespillere i en årrekke, og selv om han har vært litt skadeutsatt og gjennom det fått noen kjepper i hjulene i det siste, så håper vi at han kommer seg over kneika til OL. Uansett har jeg selvsagt full respekt for avgjørelsen han har tatt, tilføyer Berge.

De olympiske lekene starter i Tokyo 23. juli, ett år forsinket på grunn av koronapandemien.

Per i dag ser det ikke ut til at Norge kommer til å spille noen landskamper før under precampen i Fukuoka. Der ligger det an til sparring mot Sverige.

Med håndballgutta har han hittil fått med seg to VM-sølv, mens han måtte stå over med skade da det ble EM-bronse i 2020.

