Skadd Zuccarello uteble fra Wild-trening

Nordmannen pådro seg en skade i torsdagens kamp mot Vegas Golden Knights. Han mistet lørdagens NHL-duell mot samme lag, og han er ennå ikke klar for spill.

Zuccarello står oppført med en «lower body injury», men det er ikke kjent eksakt hva han sliter med.

Ifølge Star Tribune-journalisten Sarah McLellan trente Wild-laget med de samme rekkene som spilte mot Golden Knights søndag. Verken Zuccarello eller Marcus Foligno var til stede, men stjernevingen Zach Parise var tilbake på trening igjen etter å ha vært i koronakarantene.

Zuccarello kom sent i gang med sesongen på grunn av en armskade, men har siden vært i storlag for et Wild-lag i flytsonen.

Denne uken spiller Wild to hjemmekamper mot Avalanche og to bortekamper mot St. Louis Blues.

