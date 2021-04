Brennhet Lingard skjøt West Ham nærmere mesterligabillett

ntbsport

Lingard har vært ustoppelig etter at han ble utlånt til West Ham fra Manchester United i januar, og mot et formsvakt Wolves fortsatte medgangen.

Kun seks minutter var spilt West Ham kontret. Lingard mottok ballen midt på banen og stormet mot Wolves-målet. 28-åringen skar inn i hjemmelagets felt og satte ballen enkelt i lengste hjørne bak keeper Rui Patrício.

Scoringen var Lingards sjette i ligaen for West Ham siden nyttår.

Stabilitet er nøkkelen

– Det var to mot to, og vi har jobbet med det på trening. Michail tok vekk én mann med løpet sitt, sa lånespilleren til Sky Sports etter kampen.

– Det handler om stabilitet. Jeg har ikke spilt mye de siste to årene, så å få spilletid uke etter uke betyr mye, fortsatte Lingard om egen form.

2-0-målet kom åtte minutter deretter. Pablo Fornals satte ballen i nettet etter et innlegg fra Arthur Masuaku.

Deretter tok Lingard tilbake taktpinnen. Sju minutter gjensto til pause da midtbanespilleren satte på turboen, før han slapp ballen videre til innbytter Jarrod Bowen. Plutselig sto det 3-0.

Antonio skadd

For Wolves ble det mager trøst å ta med seg inn i garderoben til pause at Leander Dendoncker reduserte til 1-3 sekunder før den første omgangen var over.

Innbytter Fabio Silva tente imidlertid håpet om poeng for hjemmelaget da han satte inn en ny redusering midt i annen omgang, men utligningen kom aldri.

Dermed fortsetter den meget solide poengfangsten for West Ham. Seieren sendte London-klubben opp på fjerdeplass i Premier League. Mannskapet til David Moyes er dermed med i kampen om mesterligabillett for fullt.

I ukene som kommer venter flere nøkkeloppgjør. Allerede i neste serierunde er Leicester motstander, og to runder deretter venter en annen rival i kampen om mesterligabillettene, Chelsea.

Skåret i gleden mandag Ham var at spissen Michail Antonio måtte ut med skade før pause. Inn kom målscorer Bowen.

