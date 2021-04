ntbsport

Etter en snau halvtime oppsto det krangel mellom Valencia-stopper Mouctar Diakhaby og Cádiz-spissr Juan Cala etter en duell. Begge spillerne fikk gult kort, og lagkamerater måtte dra dem fra hverandre.

Ifølge Valencia-spillerne brukte Cala rasistisk hets mot Diakhaby, og de gikk av banen i protest.

Etter en stund kom Valencia-spillerne på banen igjen, men ikke Diakhaby. Han var byttet ut.

– Vår spiller ble utsatt for en rasistisk fornærmelse, men han har bedt lagkameratene om å gå på banen igjen og fullføre kampen. Nei til rasisme. Du har vår fulle støtte, og vi er alle med deg, Mouctar, skrev Valencia på Twitter.

– Laget kom sammen og bestemte seg for å vende tilbake for å kjempe for klubbmerket, men de fordømmer alle typer rasisme, står det.

Ved pause ble Cala byttet ut. Han hadde scoret hjemmelagets ledermål tidlig i oppgjøret, før Kevin Gameiro utlignet.

Marcos Mauro ble matchvinner for hjemmelaget da han nikket inn 2-1 i det 88. minutt, men kampen får trolig et etterspill.

