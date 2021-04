Roland-Garros kan bli utsatt igjen

ntbsport

Søndag gikk Frankrike inn i en tredje runde med strenge restriksjoner og delvis nedstengning av landet på grunn av pandemien. Idretten i landet har i stor grad fått gå som planlagt, men Roland-Garros-turneringen ble i fjor flyttet fra mai til september.

Ifølge idrettsminister Roxana Maracineanu kan det samme skje i år også.

– Vi er i samtaler med dem (Frankrikes tennisforbund) for å se om vi burde endre datoen slik at den samkjøres med en mulig gjenopptakelse av alle idretts- og store arrangementer. Vi prøver å begrense risikoen for ansamlinger og for å spre viruset i den profesjonelle idretten, sier hun, ifølge Sky Sports.

Roland-Garros er et av sesongens aller største mål for den norske tennisstjernen Casper Ruud. Han tok seg til 3. runde på rødgrusen i Paris i fjor, og der ble det tap for daværende verdenstreer Dominic Thiem.

Grussesongen i internasjonal tennis innledes rett over påske. Om en uke skal Ruud spille ATP Masters 1000-turneringen i Monte-Carlo.

