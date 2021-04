Hurkacz vant Miami Masters

ntbsport

Den polske 24-åringen trives utmerket i Florida, der han har vunnet ti av ti kamper i år. I januar vant han ATP-turneringen i Delray Beach. I påsken slo den 37.-rangerte spilleren for første gang to topp-ti-spillere i samme turnering, og han sto igjen med sin første triumf i en Masters 1000-turnering.

Det vil føre ham opp til karrierebeste 16.-plass på rankingen.

19-årige Sinner håpet å bli den yngste vinner av Miami Open, men han kom til kort mot Hurkacz.

Det var sensasjonelt at de to tok seg til finale selv om Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer og Dominic Thiem alle sto over turneringen. Blant dem som ikke greide å utnytte stjernenes fravær var toppseedede Daniil Medvedev, 2.-seedede Stefanos Tsitsipas, 3.-seedede Alexander Zverev og 4.-seedede Andrej Rublev.

Hurkacz slo ut Tsitsipas og Rublev på veien til finale.

I kvinneklassen vant verdensener Ashleigh Barty turneringen for annen gang på rad da hun lørdag slo Bianca Andreescu i finalen. Canadieren tråkket over og trakk seg på stillingen 6-3, 4-0 til australieren.

