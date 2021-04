Graham Hansen så lagvenninnene vinne stort

ntbsport

Den norske stjernevingen var sentral da Barcelona sikret semifinaleplass i mesterligaen tidligere i uken, men søndag ble hun spart i hjemmekampen mot Levante.

Der hadde serieleder Barca full kontroll, og de tok ledelsen allerede etter tre minutter ved Marta Torrejón. Vicky Losada og Mariona Caldentey økte ledelsen til 3–0 før hvilen.

Sju ulike spillere noterte seg på scoringslisten for vertene. Melanie Serrano, Bruna Vilamala, Aitana Bonmatí og Jenni Hermoso scoret i tur og orden før Alba Redondo ordnet et trøstemål for Levante på overtid.

Barcelona har vunnet alle sine 22 seriekamper denne sesongen og styrer mot en suveren ligatittel. Levante ligger på 2.-plass.

