Etterlengtet Greenwood-mål ga United seieren mot Brighton

Dermed fullførte han en viktig vending for Ole Gunnar Solskjærs menn, som lå under ved pause etter scoring av Danny Welbeck. Med tre poeng strammet laget grepet om 2.-plassen etter at nærmeste rivaler Leicester og Chelsea tapte, og skjøv samtidig byrival Citys gullfeiring litt utover våren.

Marcus Rashford utlignet i det 62. minutt framspilt av Bruno Fernandes. Portugiseren var selvsagt involvert også ved vinnermålet. I det 82. minutt fant han Paul Pogba med et innlegg fra venstre. Franskmannen traff ikke rent, men sleivskuddet ble til assist for Greenwood, som stupte fram og nikket ballen i mål.

– Jeg har jobbet med hodespillet mitt. Jeg har ikke scoret mange denne sesongen (to i PL), men dette gir selvtillit, sa Greenwood til Sky Sports.

– Brighton var gode i første omgang, men vi var ikke bekymret. Vi vet hva vi kan, og alle holdt hodet kaldt. Vi visste at vi måtte bryte dem ned, og vi gjorde det til slutt, sa han til BBC.

United er 14 poeng bak serieleder City med en kamp mindre spilt. Det er nå fire poeng ned til Leicester på 3.-plass og ni til Chelsea på 4.-plass.

Takk for sist fra Welbeck

De som trodde United skulle få det lett mot sine svakt plasserte gjester ble nok styrket i troen da Greenwood hadde et stolpeskudd før det var spilt ti minutter, men så viste Brighton seg fram, og det var tidligere United-spiller Welbeck som scoret kampens første mål i det 13. minutt.

Etter et balltap av Pogba var det feil på feil i United-laget, og Neal Maupay slo et flott innlegg fra høyre. Ballen gikk over Victor Lindelöf og falt ned på hodet til Welbeck, som hadde en passiv Aaron Wan-Bissaka i ryggen. Nikken gikk rett på Dean Henderson, men returen kom like rett på Welbeck, og i annet forsøk gjorde han ingen feil.

– Det blir alltid vanskelig mot Brighton, og jeg kjenner Danny fra tiden jeg trente ham på Uniteds reservelag. Han er et stort talent, og det er godt å se ham tilbake etter alle skadene. Vi gjorde mye galt i forkant, men han scoret et fint mål, sa Solskjær til BBC.

Brighton var det farligste laget før pause. Seks minutter etter scoringen nikket Lewis Dunk på et frispark fra Pascal Gross, og Henderson slo ballen i tverrligger og over. I det 27. minutt mistet United-keeperen et innlegg med mange Brighton-spillere rundt seg, men ingen av dem greide å straffe feilen.

Solskjær og hans spillere måtte gå til pause med 0-1 på tavla, men i 2. omgang fikk han se et lag som hevet seg etter pausepraten.

VAR-spenning

– Vi måtte samle oss, og det gjorde vi. Måten vi avsluttet kampen var veldig bra, sa Solskjær.

Utligningen kom i det 62. minutt. Edinson Cavani vant ballen på motstanders halvdel, og Brighton-forsvaret var i ubalanse. Fernandes forserte i høyt tempo inntil han ble meid ned av Joël Veltman rett utenfor 16-meteren, men han rakk å slå pasningen Marcus Rashford omsatte i 1-1.

Brighton ga seg ikke, og i det 71. minutt måtte VAR kobles inn for å avgjøre om det var straffe da Welbeck gikk i bakken med Harry Maguire i hælene da han jaktet et nytt Maupay-innlegg, denne gang fra venstre. Om det var kontakt, kom de VAR-ansvarlige til at det ikke var nok til å rettferdiggjøre straffespark.

United var nær scoring i det 77. minutt da Sanchez ga retur på en avslutning fra Cavani. Daniel James og Greenwood prøvde begge å sette returen i mål, og fra sistnevntes fot datt ballen ned på nettaket.

United måtte vente noen minutter til på vinnermålet.

– Mason er blitt moden. I dag var han en av våre beste spillere, og så scoret han attpåtil med en stupheading, sa Solskjær.

