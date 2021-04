8.000 publikummere får se ligacupfinalen på Wembley

ntbsport

Det opplyser ligaforeningen EFL etter å ha fått den endelige bekreftelsen fra myndighetene.

EFL skriver at en del av billettene vil deles ut til de to finalistene, slik at begge lags tilhengere vil få muligheten til å se kampen fra tribuneplass 25. april.

Øvrige billetter tildeles andre grupper, slik som lokalbefolkningen i bydelen Brent og helsearbeidere.

– Vi er fullstendig henrykt over å kunne ønske supporterne tilbake til finalen i 2021. Det blir forhåpentlig nok en viktig milepæl på veien til å åpne helt opp for publikum igjen, sier EFLs styreleder Rick Parry.

Ligacupfinalen blir et av flere større arrangementer i et testprosjekt for å finne ut hvordan man på tryggest mulig skal slippe publikum tilbake på en smittevernmessig forsvarlig måte.

– Dette forskningsstyrte programmet vil være springbrettet til å få tilbake bruset fra live-opptredener. Vi har støttet sport og kultur med store summer, men nå er det på tide å sørge for at den fantastiske, britiske sommeren med live-arrangementer blir en realitet, sier kulturminister Oliver Dowden.

