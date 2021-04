Bunnlaget WBA filleristet Chelsea

ntbsport

Kall det gjerne et påskemirakel på Stamford Bridge. West Brom gikk fra å spille planløst med lange baller til å varte opp med angrepsfotball av ypperste klasse etter at Chelsea ble redusert i kampens 30. minutt.

Matheus Pereira scoret to ganger på overtid i første omgang og snudde kampen, mens Callum Robinson (2) og Mbaye Diagne også tegnet seg på scoringslista for gjestene.

Chelsea ledet oppskriftsmessig 1-0 da situasjonen som skulle vende kampbildet fullstendig, oppsto. Midtstopper Thiago Silva, som hadde gult kort fra før, kom sent inn i en takling på Okay Yokuslu og fikk marsjordre.

Med ti mann ble det tøft for Chelsea, betydelige tøffere enn man skulle tro. Tuchels defensivt sterke lag gikk opp i limingen da West Bromwich hentet fram finspillet, og da hjalp det ikke all verden at Mason Mount reduserte 20 minutter før slutt. På overtid ble sluttresultatet fastsatt til 5-2 av Robinson.

Chelsea ga også fra seg initiativet i topp 4-kampen i Premier League. Både West Ham og Liverpool har mulighet til å klatre forbi blåtrøyene i løpet av runden.

