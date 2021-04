«Norske» Györ gjorde kort prosess i mesterligaen

ntbsport

Oftedal herjet med hjemmelagets keepere og ble suveren toppscorer for sin ungarske klubb. Hun trengte bare 11 avslutninger for å score ni ganger.

Veronica Kristiansen satte inn kampens første mål og sikret en ledelse Györ aldri ga fra seg. Buducnost var ett mål bak siste gang på 9-10 etter 20 minutter, men Györ rykket fra og ledet med fem mål til pause.

Kristiansen stoppet på tre mål. Kari Brattset Dale scoret like mange, slik at akkurat halvparten av Györs mål var signert norske spillere. Alle tre hadde uttellingsprosent på minst 75.

Stengte målet

Silje Solberg entret Györ-målet bare på ett straffekast, men fra benken så hun Amandine Leynaud redde over 40 prosent av hjemmelagets skudd (13 av 32). Hun hadde omtrent dobbelt så høy redningsprosent som hjemmelagets to målvakter.

Returkampen spilles neste lørdag hjemme i Ungarn, og Buducnost må finne på noe helt spesielt om laget skal hindre at Györ kvalifiserer seg til finalehelgen for femte gang på rad.

Lykkeby

Podgorica har vært en god by for norske idrettsfolk den siste tiden. Landslagene i håndball for både kvinner og menn sikret OL-billett der, mens Ståle Solbakkens landslag i fotball meldte seg på igjen i VM-kvalifiseringen med en sterk borteseier over Montenegro.

Mesterligaens semifinaler og finale avvikles i Budapest 29. og 30. mai.

