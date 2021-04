Zuccarello-scoring til ingen nytte for Minnesota Wild

ntbsport

Nordmannen sørget for 2–3 da han styrte inn langskuddet til Kevin Fiala 13 sekunder før slutt.

Wild kastet alle mann i angrep for å sikre spilleforlengelse, og Zuccarello prøvde seg på et skudd som ble blokkert. Blokkeringen gikk Sharks' vei, og dermed kunne Evander Kane enkelt sette pucken i det tomme målet og sikre 4-2-seier for Sharks i siste sekund.

Tidligere i kampen forsøkte Zuccarello seg ved to anledninger, men han klarte ikke å overliste hjemmelagets sisteskanse. Nordmannen fikk drøyt 18 minutter på isen.

Også dagen før måtte Wild gi tapt for Sharks, som vant etter åtte runder med straffer. Zuccarello noterte seg da for en lekker straffescoring.

Wild ligger på 3.-plass i avdeling vest med 44 poeng på 34 kamper. Avdelingsleder Colorado Avalanche er seks poeng foran, men har én kamp mer spilt. Wild møter Vegas Golden Knights natt til langfredag norsk tid.

(©NTB)