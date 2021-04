Seoul vil ha felles OL-søknad for Sør- og Nord-Korea

ntbsport

Den sørkoreanske presidenten Moon Jae-In og Nord-Koreas leder Kim Jong-un kom første gang til enighet om en felles OL-søknad i september 2018. Det skjedde et halvt år etter at landene i enkelte idretter hadde stilt under felles flagg i vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang i 2018.

Etter dette har relasjonen mellom landene forverret seg, men lokale myndigheter i Seoul har likevel sendt inn forslag til Det internasjonale olympiske komité (IOC) om en felles OL-søknad, skriver Reuters.

«Myndighetene har formidlet behovet for å være medvert, og vil understreke at lekene vil realisere IOCs visjon om verdensfred gjennom sport», skriver storbyen i en uttalelse.

Om landene tildeles lekene, vil det være første gang et OL deles mellom to land. Det skal likevel mye til for at søknaden blir valgt. I februar kom nyheten om at IOC har valgt Brisbane som foretrukket OL-arrangør i 2032.

