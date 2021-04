Fotball-Europa koker etter at Haalands far og agent dukket opp i Spania

ntbsport

Turneen vekker minner om da Martin Ødegaards team reiste rundt til fotballens stormakter før overgangen til Real Madrid. Også nå koker Fotball-Europa.

Haalands far Alfie og agent Mino Raiola ble avbildet både på flyplassen i Barcelona og Madrid torsdag. Ifølge flere medier er det avholdt møter med klubbpresidenten i gigantklubbene Real Madrid og Barcelona.

Sky Sports skriver at Haalands far og agent har møter med både Real Madrid og Barcelona, og at de har planer om å møte alle de fem toppklubbene som er interessert i å hente Haaland.

– De vil høre om deres prosjekter, forslag og så bestemme seg for framtiden, det kommer til å bli et langt løp, skriver Sky Sports overgangsjournalist.

Avslørt på flyplassen

Haaland og Raiola ble først fanget på film i det de ble hentet på El Prat-flyplassen utenfor Barcelona. Ifølge de spanske avisene Sport og Mundo Deportivo ble de plukket opp på vegne av klubbens nyvalgte president Joan Laporta.

Senere torsdag meldte Cope at Haalands agent og far hadde dratt videre til Madrid, for å møte Real Madrid-president Florentino Pérez. VG omtalte møtet med Real Madrid først i Norge.

Også i Madrid ble Haaland senior og Raiola filmet på flyplassen.

Cope skriver at møtet med Real Madrid er et rent informativt møte. Real Madrid-ledelsen ønsker å få mer informasjon om situasjonen, og det samme ønsker Haaland-leiren, skriver Cope.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Haalands far og agent, uten å få svar.

Dortmund svarer

Haaland har det siste året vært i Borussia Dortmund. Der har han slått en rekke målrekorder og gjort det sylskarpt i Champions League. 20-åringen fra Jæren står med 49 scoringer på like mange kamper for Dortmund.

Dortmund svarer torsdag på medieoppslagene rundt Haalands påståtte Spania-tur, skriver VG.

– Jeg har ingen problemer med at Alfie og Mino ønsker å sole seg ved Middelhavet. Jeg er avslappet fordi jeg vet hva vi vil ha, sier sportsdirektør Michael Zorc til Sport1.

Overfor tyske Sky Sports gjør Zorc det klart at han har hatt et møte med Haalands agent onsdag, og gjort det klart hva Dortmund ønsker.

Klausul utløses neste år

Den unge storscoreren har kontrakt med tyskerne til 2024. I den skal det være en klausul som tilsier at han kan forlate Dortmund til en bestemt sum sommeren 2022. Skal en overgang skje i sommer, vil kjøperen måtte betale en stiv pris.

ESPN meldte nylig at Borussia Dortmund vil kreve 180 millioner euro for å la Haaland gå etter sesongen. Det vil si over 1,8 milliarder kroner.

Mange har tvilt på Barcelonas muligheter til å hente nordmannen. Storklubben er tynget av en gigantgjeld på over 10 milliarder kroner, og en betydelig del av den er kortsiktig.

