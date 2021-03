To endringer i Norges lag – Thorsby starter mot Montenegro

ntbsport

Thorsby kommer inn på midtbanen for Fredrik Midtsjø, som startet begge de første kampene under samlingen. Han tar plassen ved siden av Patrick Berg. Jonas Svensson er tilbake som høyreback etter at Julian Ryerson startet på den plassen mot Tyrkia.

Ellers beholder spillerne sine plasser tross den skuffende kampen mot Tyrkia sist.

– Thorsby har stort overskudd og har vært aktuell også tidligere. Nå skal han prøve seg i en posisjon han ikke har spilt på landslaget før, sa Solbakken til TV 2 om Sampdoria-spilleren som tidligere har vært kant for Norge.

– Svensson er i ganske god form, men han har vært ute med skade, og jeg valgte en mer fysisk back mot Tyrkia. Nå har han ladet batteriene og er klar.

Både Solbakken og hans montenegrinske kollega Miodrag Radulovic har brukt 21 spillere i løpet av de to første kampene. Radulovic mønstret et tilnærmet B-lag i 4-1-seieren over Gibraltar og lot førstevalgene hvile før kampen mot Norge.

Radulovic gjør to bytter i forhold til laget som slo Latvia borte i den første kampen for en snau uke siden. Inn kommer Zarko Tomasevic for Risto Radunovic på venstreback og Dusan Lagator for Igor Ivanovic på høyre kant.

Kampen ledes av den erfarne Premier League-dommeren Anthony Taylor (42), som i fjor ble den første siden 1901 som har dømt flere enn én FA-cupfinale.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 16 Jonas Svensson, 2 Stian Gregersen, 3 Kristoffer Ajer, 5 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 22 Morten Thorsby, 8 Patrick Berg, 11 Mohamed Elyounoussi – 9 Alexander Sørloth, 23 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 André Hansen, 13 Sten Grytebust – 4 Stefan Strandberg, 6 Ruben Gabrielsen, 7 Joshua King, 14 Julian Ryerson, 15 Jens Petter Hauge, 17 Martin Linnes, 18 Fredrik Midtsjø, 19 Iver Fossum, 20 Mats Møller Dæhli, 21 Leo Østigård.

Montenegro (4-2-3-1):

1 Milan Mijatovic – 23 Adam Marusic, 15 Stefan Savic, 5 Igor Vujacic, 6 Zarko Tomasevic,

– 19 Aleksandar Scekic, 18 Nebojsa Kosovic – 2 Dusan Lagator, 10 Stevan Jovetic (kaptein), 17 Sead Haksabanovic – 7 Uros Djurdjevic.

Reserver; 12 Matija Sarkic, 13 Milos Dragojevic – 3 Risto Radunovic, 4 Marko Vukcevic, 8 Igor Ivanovic, 9 Dino Islamovic, 11 Fatos Beciraj, 14 Ilija Martinovic, 16 Vladimir Jovovic, 20 Momcilo Raspopovic, 21 Aleksandar Boljevic, 22 Marko Simic.

Dommer: Anthony Taylor, England.

(©NTB)