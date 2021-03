Sørloth matchvinner da Norge meldte seg på igjen i VM-kvalifiseringen

ntbsport

Med tap ville Norge vært seks poeng bak tabelltopp før kvalifiseringen fortsetter i høst. Nå er laget i stedet ett poeng bak gruppeleder Tyrkia, som sensasjonelt avga poeng mot Latvia etter å ha ledet 2-0 og 3-1, mens Norge er à poeng med både Nederland og Montenegro.

– Nå er vi med igjen. Det var trist stemning etter Tyrkia-kampen, men dette gir en veldig boost. Vi burde bare ha vunnet mer enn 1-0, sa Søloth til TV 2.

Norge dominerte banespillet fullstendig i Podgorica, men slet lenge med å komme til store sjanser mot et hjemmelag som forsvarte seg med mange mann og stor innsats.

Mohamed Elyounoussi slo hull på den defensive balansen i det 35. minutt da han kjempet seg forbi Aleksandar Skecic og forserte til dødlinja før han spilte inn i målgården. Keeper var utspilt, og Sørloth trengte bare å holde seg foran Zarko Tomasevic og sette foten på ballen.

– Det var fantastisk av Moi. Det er bare å ta av seg hatten. Han slo i perfekt tidspunkt, og det var bare å sette den inn, sa Sørloth.

Trønderen har vært Norges beste spiller samlingen sett under ett, og han var sammen med Birger Meling den eneste med full spilletid i Ståle Solbakkens to første kamper som landslagssjef. Scoringen sendte ham opp i ni mål og tre assist på de 11 siste landskampene han har spilt, men få av målpoengene har vært like viktige som tirsdagens.

Thorsby imponerte

Morten Thorsby hadde under denne samlingen fått bare et kort innhopp mot Tyrkia, da kampen var tapt og Norge spilte med ti mann, men Solbakken ga ham sjansen fra start i tirsdagens skjebnekamp i en uvant rolle sentralt på midtbanen. Han grep den begjærlig og supplerte både duellkraft, løpskapasitet og viljen til å slå gjennombruddspasninger.

Norge eide ballen, men passet ofte for godt på den og vegret seg for pasninger med høy risiko og ditto mulighet for gevinst. Unntaket var Thorsby, som flere ganger hadde en fot med i spillet de gangene det ble farlig.

I det 19. minutt fant han Haaland i bakrom, men stjernespissen lyktes ikke med mottaket. Da hadde Haaland allerede passert fire timer uten mål for Norge, en personlig tørke som allerede før Tyrkia-kampen var hans lengste i en ung landslagskarriere.

Den første halvtimen hadde Norge 72 prosent ballbesittelse og fullførte nesten fire ganger så mange pasninger som hjemmelaget, men Montenegro yppet seg innimellom med kontringer, og det var Uros Djurdjevic som i det 26. minutt sto for kampens første avslutning på mål, etter å ha fintet seg vei mellom to norske forsvarere.

Roet nervene

Sørloths ledermål hindret at frustrasjon og usikkerhet bredte seg i det norske laget, og bare en god blokkering hindret Haaland i å doble ledelsen før pause.

Haaland ble spilt fram av Sørloth til en ny kjempesjanse bare minutter ut i den andre omgangen, men i det 49. minutt måtte Rune Almenning Jarstein vise klasse da storscorer Stevan Jovetic fikk nikke uhindret på et innlegg fra Adam Marusic.

Haaland sløste igjen da Sørloth serverte ham sjansen til å punktere kampen på en kontring i det 62. minutt, og han ropte forgjeves på straffe da han litt senere ble løpt ned i feltet. For fjerde landskamp på rad gikk Haaland målløs av banen da han ble byttet ut.

Stopperkjempen Stefan Savic nikket rett på Jarstein etter et hjørnespark kvarteret før slutt. Da ledet Montenegro faktisk 3-1 i avslutninger på mål, selv om Norge var langt foran på alle andre indikatorer på dominans.

Montenegro var bedre med mot slutten, men Solbakkens menn holdt unna og var nærmere 2-0 enn vertene var utligning da innbytter Joshua King skjøt i tverrliggeren på overtid av overtiden, etter et raid gjennomført på ren vilje av en helt sluttkjørt Sørloth.

Solbakken kan se fram til neste kvalifiseringskamp mot Nederland 1. september i visshet om at laget hans er med for fullt. Da må han imidlertid greie seg uten Sørloth på grunn av gule kort.

