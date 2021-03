Ett steg nærmere historisk sykkelritt for kvinner – vil ha Battle of the North i 2022

ntbsport

Målet er å skape verdens største, lengste og beste etapperitt med verdenstourstatus for kvinnene, sier daglig leder Roy Moberg i Ladies Tour of Norway.

– Når man har søkt, har vi tro på at det blir en realitet. Man skal aldri være for sikker, men vi har hatt gode møter med de danske og svenske forbundene i vinter. Så vi er veldig motiverte og klare. Vi kommer til å få til dette på et eller annet vis, sier Moberg til NTB.

Arrangøren har levert inn en formell søknad på vegne av et nordisk prosjektfellesskap. Planen er å arrangere et ritt på seks etapper i Danmark, Norge og så vidt over grensa til Sverige.

– Vi har jobbet med dette prosjektet i over to år. Det har vært en litt kronglete vei til realisering, både på grunn av den pågående og langvarige pandemien, men også fordi prosjektet har krevd, og fortsatt krever, en rekke avklaringer på både norsk, svensk og dansk side for å kunne realiseres. Dette gjelder spesielt innenfor det rittekniske området, sier Moberg.

– Stor medieinteresse

Det som gjenstår å få på plass, er ifølge Moberg først og fremst penger, men også detaljer om hvordan et slikt ritt skal organiseres på tvers av landegrensene.

– Vi satser på en kombinasjon av offentlige tilskudd og sponsorer, men vi ser også at kvinnesykling er i ferd med å bli så stort at medierettighetene vil utgjøre en verdi for oss. Vi har vært i kontakt med EBU, men også amerikanske og nederlandske TV-selskaper. Det er stor interesse, sier Moberg.

Han mener det er på tide at også kvinnene får store etapperitt, og vil at Battle of the North på sikt skal få enda flere etapper og nærme seg Grand Tour-rittene på herresiden.

– Vi ser at det er økende interesse for kvinnesykling i verden, så vi tror det er riktig og viktig å gjøre dette nå, sier Moberg.

Tre etapper i Norge

Dersom alt går etter planen, blir rittet arrangert fra 16. til 21. august i 2022. Søknaden støttes av det danske og svenske sykkelforbundet.

To etapper blir lagt til Jylland i Danmark, tre etapper i Norge og en med enten start eller målgang langs Bohuskysten i Sverige som skal gå innom grensebyen Halden.

Moberg sier at det er viktig for å beholde identiteten til det Ladies Tour of Norway-konseptet som har sterk forankring til Østfold.

– Vi vil få seks varierte og spektakulære etapper som byr på tøff sidevindskjøring på Jylland, klatring i de norske fjell og fartsfylte tekniske løyper på Østlandet, krydret med en svensknorsk avslutning på historisk grunn med tanke på tidligere nordiske krigsslag, sier Moberg.

Tror de beste kommer

Han regner med at de beste i verden vil stille.

– De beste jentene i verden på sykkel stiller nok også med masse krutt i beina når slaget skal stå om den første seieren i historien i Battle of the North, men det vil nok foregå i mer fredfylte former enn for 300–400 år siden, sier Moberg.

Håpet var opprinnelig å bygge videre på konseptet om et ritt med ti etapper i mai-juni.

– Vi har så langt ikke lykkes med det. Får vi en åpning fra UCI, er det fortsatt ønskelig, sier Anders Eia Linnestad, som er prosjektleder for teknisk gjennomføring av Battle of The North.

