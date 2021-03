Råsterk Van Aert vant kaosritt i Belgia – Kristoff hektet av

ntbsport

Belgiske Van Aert hadde mest krefter mot slutten etter å ha sittet våkent med i fronten hele dagen. Det klarte ikke Kristoff, som havnet på etterskudd da feltet delte seg i sidevinden underveis.

Lagkamerat Sven Erik Bystrøm satt derimot lenge i tetgruppa, men måtte gi luke i tøft terreng med rundt fem mil igjen å sykle. Deretter kom rogalendingen seg aldri opp i seierskampen igjen.

UAE-rytteren trillet samtidig i mål til en 13.-plass.

Med tre mil igjen å sykle satt ni ryttere i posisjon til å kunne vinne. Ved siden av Van Aert besto gruppa blant annet av spurtkanonen Sam Bennett og Kristoff-lagkompis Matteo Trentin.

Inn mot mål var gruppen ytterligere redusert. Til slutt ble det spurt om seieren, og der var Van Aert den klart sterkeste.

Italienske Giacomo Nizzolo fulgte nærmest.

Sidevinds-baluba

Det gikk ikke lang tid før søndagens 254 kilometer lange kraftprøve tok fullstendig fyr. Sterk sidevind resulterte i at hovedfeltet ble splintret etter litt mer enn en time på sykkelsetet.

En større gruppe kom av gårde og tok opp jakten på noen få utbrytere som hadde fått en stor luke på et enda tidligere tidspunkt.

Bystrøm satt i det som lenge var en 25 mann stor tetgruppe. Bak jaget hovedfeltet i et forrykende tempo for å tette luka. Det førte til nye splittelser der.

Kristoff hang lenge godt med i feltet som frenetisk jaktet utbrytergruppen, men måtte innse at det endte uten resultat. Dermed trillet den norske sykkelprofilen i mål til en langt mer beskjeden plassering enn han ønsket seg.

Framskutte plasseringer ble det heller ikke på Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen.

Drama før start

Dramatikken i Gent-Wevelgem startet allerede i timene før start. Da ble det klart at to av feltets sterkeste lag likevel ikke ville bli å se.

Trek Segafredo-laget, med tidligere verdensmester Mads Pedersen og den ferske Milan-Sanremo-vinneren Jasper Stuyven som frontfigurer, valgte selv å trekke seg som følge av positive virusprøver i laget.

Bora-hansgrohe ble på sin side nektet start som følge av at et stort antall personer er pålagt karantene som følge av et smittetilfelle tidligere denne uken. Lagledelsen reagerte med raseri på avgjørelsen.

– Jeg er forbannet og skuffet. En lege fra regionen kan nekte et helt lag å starte i et av verdens største éndagsritt, sa lagsjef Ralph Denk i en uttalelse.

«Uansett hvor mye vi hadde ønsket å ha et komplett felt, har vi ikke myndighet til å overprøve en pågående karantene. Det er heller ikke opp til en arrangør som oss å avgjøre hvorvidt en karantene er rettferdig eller ikke», skrev rittleder Thomas Van Den Spiegel på Twitter.

Arrangøren måtte for øvrig på kort varsel legge om avslutningen av søndagens ritt som følge av en brann.

(©NTB)