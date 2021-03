Ny T-skjorteprotest: Landslagsgutta holdt fem fingre i været under nasjonalsangen

ntbsport

De norske spillerne viste fram T-skjorter med påskriften: «Menneskerettigheter på og av banen – Norge, Tyskland, hvem er neste?» under avspilling av nasjonalsangen.

Samtidig holdt alle spillere venstrehånden med fem fingre i været i en protestaksjon. Dette er en gest som brukes i menneskerettighetsmiljøet, forklarer generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

– Den hånden er et tegn for menneskerettigheter og solidaritet, som brukes en god del i vårt miljø. Den er ikke så veldig kjent, men ofte ser du en malt hånd som er på en plakat eller lignende. Jeg har forstått at de har funnet fram til det tegnet og vil ta det videre, sier Egenæs til NTB.

Blir stolt

Fem fingre i været har det siste året vært å se i protestaksjonene i Hongkong, og det har spredd seg i Asia. Egenæs tror likevel ikke landslaget ønsket å vise til disse protestene.

– Dette er nok mer en slags standardisert versjon av en markering av menneskerettigheter, sier han.

Samtidig fortsetter snøballen å rulle til nye europeiske fotballarenaer. Etter Tysklands markering torsdag sluttet Nederland seg til lørdag, og Danmark vil gjøre det søndag.

– Jeg synes jeg det er utrolig stilig at de utfordrer de andre lagene, ved å spørre hvem er den neste. Jeg er fotballidiot, men også ekstra stolt av at det norske landslaget gikk foran. Vi ser at andre kommer etter. Det er klart at Fifa legger merke til dette, også når store fotballnasjoner som Nederland og Tyskland kommer etter, sier Egenæs.

Tre T-skjorter så langt

Før kampen mot Gibraltar stilte de norske spillerne med ett budskap på trøyene under oppvarmingen («Respekt på og utenfor banen») og et annet da de stilte opp til nasjonalsangene («Menneskerettigheter på og utenfor banen»).

Budskapene var på engelsk og gikk verden rundt. Lørdag kom det altså en ny.

Ståle Solbakken fortalte dagen etter at han hadde fått trykket opp trøyesett med flere ulike budskap og at det var spillerne som valgte to av dem. På spørsmål fra NTB utelukket han ikke at flere av budskapene kunne bli vist fram i løpet av samlingen.

Qatar-problematikken er blitt grundig behandlet i møter for hele troppen med støtteapparat, og samtlige spillere stilte seg bak markeringen mot Gibraltar. Solbakken sa at man bevisst sparte det skarpeste budskapet til sist og at man samtidig var opptatt av å holde seg «innafor».

Protesten sprer seg

Fifa besluttet raskt at det ikke ville bli reagert mot Norge tross det generelle forbudet mot politiske markeringer, og dermed kunne handlingen få smitteeffekt.

Dagen etter stilte Tysklands spillere med selvmalte bokstaver på trøyene slik at de stilt ved siden av hverandre stavet «Menneskerettigheter» (også det på engelsk).

Lørdag gikk Nederland på banen med svarte T-skjorter det sto «Fotballen støtter endring» på. Dessuten har Danmark varslet en markering før sin kamp mot Moldova søndag.

