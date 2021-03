Danmarks fotballandslag varsler Qatar-markering

ntbsport

Det opplyser kommunikasjonssjef Jakob Høyer i Danmarks fotballforbund i en uttalelse, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau lørdag. Danmark møter Moldova i VM-kvalifiseringen søndag.

Hva markeringen som er besluttet vil bestå i, ønsker ikke Høyer å si noe om. Han opplyser imidlertid at det er spillerne, og ikke forbundsledelsen, som har framsatt ønske om markeringen.

Heller ikke keeper Kasper Schmeichel vil lette på sløret rundt innholdet.

– Dere får se hva det er i morgen, sier han.

– Vi er blitt plassert i en situasjon som spillere der vi skal ta stilling til noe andre har tatt et valg om før oss. Vi har ventet med å gjøre noe for å bli klokere rundt situasjonen, vi har blant hatt et møte med Amnesty, og så har vi snakket om hva vi skal gjøre, fortsetter Premier League-profilen.

Spillerne stilles til ansvar

Lagkameraten Jannik Vestergaard, som til daglig spiller i Southampton, kjenner også at Qatar-spørsmålet må tas stilling til.

– Fokuset er intensivert de siste ukene og månedene. Helt generelt har vi fra spillernes side på klubb- og landslag en følelse av at det er blitt truffet avgjørelser over hodet på oss, sier han.

– Så en beslutning om å bringe VM til Qatar, rører noe ved oss spillere, særlig når vi blir stilt til ansvar for den, legger Vestergaard til.

Bildene av Norges spillere med «respekt på og utenfor banen» og «menneskerettigheter på og utenfor banen» på brystet gikk verden rundt etter VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar onsdag.

Dagen etter fulgte Tysklands stjerner opp med selvmalte bokstaver på sine trøyer som stavet ordet «menneskerettigheter» da de stilte opp ved siden av hverandre foran kampen mot Island.

Nå følger flere land etter.

Nederland-markering

Nederlands landslag har varslet en markering i forbindelse med VM-kvalifiseringskampen mot Latvia lørdag, og søndag er det altså Christian Eriksen og de danske landslagsstjernenes tur.

Qatar har i en årrekke fått kritikk for å behandle fremmedarbeidere dårlig. I Norge har flere tatt til orde for å boikotte neste års VM-sluttspill.

En rekke eliteserieklubber har stilt seg bak initiativet. Nylig ble det besluttet av Qatar-spørsmålet skal tas opp på et ekstraordinært fotballting 20. juni.

Norges Fotballforbund har vært tydelig på at de mener boikott ikke er rett virkemiddel. Fram mot tinget skal et bredt sammensatt utvalg ledet av Sven Mollekleiv vurdere konsekvensene av blant annet boikott som virkemiddel.

