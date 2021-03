Hjemmedommer i Norge – Tyrkia

ntbsport

Den spanske 38-åringen har dømt i La Liga siden 2012 og er godt kjent på Málagas hjemmebane La Rosaleda, der kampen spilles.

Det er ikke de norske spillerne, selv om Norge på papiret er hjemmelag. Den tradisjonelle treningen på stadion dagen før kamp ble droppet til fordel for nok en økt i Marbella der laget har vært samlet hele uka.

Kampen måtte flyttes til utlandet på grunn av norske koronarestriksjoner. Av Norges 252 tidligere kvalifiseringskamper til VM (129) og EM (123) er bare én spilt på nøytral bane.

Det var faktisk også mot Tyrkia, for nesten akkurat 14 år siden. 28. mars 2007 ble Tyrkias hjemmekamp mot Norge i EM-kvalifiseringen spilt for tomme tribuner i Frankfurt.

Den gang var det straff for dårlig tyrkisk oppførsel etter tap i en avgjørende VM-kvalifiseringskamp. Norge tok ledelsen 2-0, men mistet den på to kepertabber mot slutten. Da regnskapet ble gjort opp var poengtapet forskjellen mellom norsk og tyrkisk EM-deltakelse.

Tyrkia tok seg like godt helt til semifinale i sluttspillet året etter.

Lørdag møtes lagene i kamp om gruppeledelsen etter at begge vant sin kamp i første runde. Norge vant 3-0 over Gibraltar, Tyrkia 4-2 over Nederland.

(©NTB)