Tande i kunstig koma med brukket kragebein etter fallet i Planica

ntbsport

– Kragebeinet er knekt, og det er noe med lungene vi ikke helt hva er enda. Han ligger i kunstig koma og skal vekkes igjen om 24 timer. De har sjekket nakken og hodet, og det er i orden, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Han var tydelig preget da NTB pratet med ham i 18-tiden torsdag.

– Vi får bare krysse fingrene. Det var gode nyheter at det ikke var noe livstruende, sier Stöckl videre.

Tande ble fraktet vekk i ambulanse etter å ha fått oksygentilførsel i bunnen av skiflygingsbakken. Nordmannen gikk rundt i lufta og landet knallhardt i bakken like etter at han rundet kulen. Uhellet skjedde i prøveomgangen i forkant av et verdenscuprenn.

Han ble fløyet til et sykehus i den slovenske hovedstaden Ljubljana etter det stygge fallet.

«En av de verste dagene jeg har hatt i bakken. Ny dag i morgen, forhåpentlig med noen gode nyheter fra sykehuset», skrev verdenscupvinner og lagkamerat Halvor Egner Granerud på Twitter torsdag kveld.

(©NTB)