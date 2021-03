Calvert-Lewin med måldobbel i engelsk rutineseier

ntbsport

James Ward-Prowse scoret sitt første mål for England etter 14 minutter. Det gjorde ved å hamre ballen i mål fra kloss hold etter pasning fra Chelsea-back Ben Chilwell.

Calvert-Lewin økte til 2-0 etter 21 minutter. En annen Chelsea-back i Reece James slo et perfekt innlegg på bakre stolpe, og Calvert-Lewin headet ballen via gresset og i mål.

Ti minutter senere var det kaptein Raheem Sterling som fikk nettsus. San Marino prøvde å spille seg ut, men England sto høyt og vant ballen. Mason Mount ga til Sterling, som skjøt ballen via Cristian Brolli og i mål.

Calvert-Lewin noterte seg for sitt andre mål for kvelden etter 53 minutter på en pasning fra Jesse Lingard. West Ham-utlånsspilleren slo ballen hardt inn mot mål, og på to meter pirket Everton-spissen ballen i mål.

Åtte minutter før full tid sto det 5-0. Aston Villa-spiss Ollie Watkins fikk vende opp fritt på 16 meter og banke ballen i lengste hjørne.

Det nærmeste gjestene kom var en corner etter 38 minutter. Utenom det foregikk alt spill på San Marinos halvdel.

England leder gruppe I etter at alle lagene har spilt en kamp. Albania slo Andorra 1-0, mens Polen og Ungarn spilte 2-2.

