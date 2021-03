Sørloth sprakk nullen for Solbakken i sliteseier mot Gibraltar

ntbsport

Mange ventet en ønskereprise av 10-0-seieren over San Marino som i 1992 startet ferden mot VM da Norge brøt 56 års sluttspilltørke. Det ble ikke samme målrush mot Gibraltar, men på en dag da det lugget for Solbakkens utvalgte på en knusktørr kunstgressbane og mot et lag som bare tenkte forsvar, kan det ha vært de første poengene på vei mot Norges første sluttspill på 22 år.

Storspill av Gibraltar-keeper Dayle Coleing gjorde at det varte til det 43. minutt før Alexander Sørloth scoret ledermålet. Kristian Thorstvedt punkterte kampen før pause, mens Jonas Svensson knallet inn det tredje. Både 1-0 og 3-0 kom på hjørnespark fra Fredrik Midtsjø.

– Jeg er veldig fornøyd med første omgang. Da skapte vi mange sjanser, men deres keeper hadde noen fantastiske redninger. Jeg så igjen mye av det vi hadde trent på, og vi løste formasjonen veldig bra, sa Solbakken til TV 2.

– Etter pause, og særlig etter 3-0, ble det mye føring. De så på klokka, og alle skulle ha en ekstra touch. Da skapte vi ikke i nærheten av like mange sjanser.

Erling Braut Haaland hadde mange sjanser, men for ham var det dagen da effektiviteten var som blåst bort, og han gikk målløs av banen da han overlot plassen til Joshua King en snau halvtime før slutt.

Kaptein Martin Ødegaard måtte ut ved pause etter et kraftig overtråkk, og det er ikke sikkert at han blir klar til kampene mot Tyrkia og Montenegro.

– Det er ikke noe som tyder på at det er alvorlig. Jeg har godt håp om at han blir klar til lørdag, beroliget Solbakken.

Overrasket

I debutkampen sendte Solbakken utpå sønnene til tre av dem han spilte sammen med under landslagets storhetstid på 1990-tallet. De fleste trodde sikkert at Erling Braut Haaland (sønn av Alfie) skulle score det første målet, men slik ble det ikke.

I stedet ble det Alexander Sørloth, sønn av Gøran som scoret to av de ti målene mot San Marino i 1992. Kristian Thorstvedt satte inn 2-0 i sin første kamp for bestelaget (etter debuten for «nødlandslaget» i fjor høst). Han er sønn av keeperkjempen Erik.

Det sto ikke på sjansene for Haaland. Før det var spilt et kvarter hadde Dortmund-spissen hatt fire sjanser av typen han vanligvis setter i mål, men Coleing i hjemmemålet var i kjempeslag. Han reddet tre av dem, mens den siste avslutningen gikk over.

Etter en halv time hadde Norge hatt 79 prosent ballbesittelse og 13-0 i avslutninger, men Coleing fredet fortsatt målet.

Bange anelser

I det 40. minutt vendte Sørloth og banket ballen i undersiden av tverrliggeren, mens Haaland satte returen over fra spiss vinkel. Da begynte det å krype inn bange anelser, og følelsen ble ikke bedre da Ødegaard rett etter fikk et stygt overtråkk under et dribleraid i feltet.

Men så løsnet det. Sørloth knuste Aymen Mouelhi i lufta og nikket inn ledermålet i det 43. minutt på hjørnespark fra Midtsjø. Dermed kunne Solbakken juble for sitt første landslagsmål.

Allerede før pause kom det neste. Birger Meling ble spilt fram på venstresiden og slo skrått ut i feltet. Ballen nådde Thorstvedt, som plasserte den flatt i hjørnet fra 14 meter.

Ødegaard kom ikke på banen igjen etter pause og måtte nøye seg med en omgang i sin debut som landslagskaptein. Han var god så lenge han var med og vil bli savnet om han ikke kan spille lørdag.

Oppmerksomhet

Norge skapte mye mindre etter pause, men Svensson klinte ballen i mål via stolpen etter at en Midtsjø--corner i det 57. minutt ble dårlig klarert.

Gibraltar fikk ballen i mål på overtid, men det var blåst for armbruk av en annen spiller. Den endelige statistikken sa 27-1 i avslutninger, 14-1 i hjørnespark og 3-0 i mål. Seieren gjør Norge til gruppeleder.

Marius Lode debuterte fra start, Tokmac Nguen som innbytter på en dag da de norske markerte sin holdning i Qatar-spørsmålet med budskap på t-trøyer under oppvarming og før avspark. Det fikk internasjonal oppmerksomhet.

(©NTB)