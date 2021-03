NHL-dommer under lupen etter flause for åpen mikrofon

ntbsport

NHL har bekreftet at ligaen utreder hendelsen med Peel nærmere. Predators slo Detroit Red Wings 2-0 natt til onsdag norsk tid, og det var i annen periode at det merkelige TV-øyeblikket oppsto.

Predators-løperen Viktor Arvidsson var blitt utvist for tripping noen minutter tidligere, en avgjørelse som virket strengt idømt. Et TV-kamera plukker opp at dommer Peel sier «Det var ikke stort, men jeg ønsket å få en j**** utvisning mot Nashville tidlig».

Klippet kan blant annet sees her.

Ifølge Aftonbladet har NHL bekreftet at det var Peels stemme man kunne høre under sendingen.

– Situasjonen er som den er. Det betyr sannsynligvis ikke så mye hva jeg tenker om det. Men generelt er det sånn at dommerne er ansatt i ligaen, og i stedet for at jeg skal kommentere det, er det en sak ligaen må håndtere, sa Predators-trener John Hynes, ifølge ESPN.

