Poengløs Zuccarello i knepen Wild-seier

ntbsport

Wild og Mats Zuccarello gikk til nattens kamp med to stortap borte mot Colorado Avalanche i bagasjen og ville nødig tape på hjemmebane i St. Paul.

Det var likevel Anaheim Ducks som kom best i gang. Troy Terry scoret kampens første mål og ga gjestene fra Anaheim ledelsen etter drøye fem minutter ut i andre periode.

Mot slutten av den samme perioden utnyttet Ryan Suter overtallsspillet og utlignet til 1–1. I den tredje og siste perioden sikret Nick Bjugstad 2-1-seieren til Minnesota Wild. Det var lagets niende strake seier på hjemmebane.

Zuccarello, som har vært i storform etter et skadeavbrekk og en av Wilds beste spillere, har 20 målpoeng så langt i sesongen. I nattens kamp gikk han derimot poengløs av banen.

Nordmannen fikk litt over 17 minutter på isen. Han hadde et par skuddforsøk i kampen, men han gjorde også flere feil.

Minnesota Wild hadde fem strake seirer i NHL før de to stygge tapene for Colorado Avalanche. Laget ligger på tredjeplass med 39 poeng i den vestlige avdelingen etter seieren over Anaheim Ducks. De fire beste går videre til sluttspillet når grunnserien er ferdigspilt.

(©NTB)