Ny tysk nedstengning kan true Sørloths toppkamp mot Bayern

Kampen skal etter planen spilles i Leipzig lørdag 3. april, men tirsdag sa regjeringssjefen i delstaten Sachsen, Michael Kretschmer, at «de neste dagene» vil avgjøre om oppgjøret kan gå som oppsatt.

Tyske myndigheter har tatt tøffe grep for å forhindre et oppsving i smittetilfeller under påskehøytiden. 3. april, da kampen mellom Alexander Sørloths lag og serieleder Bayern skal gå, er påskeaften.

Alle butikker holdes stengt fra 1. til 5. april, med unntak av at dem som forhandler matvarer kan holde åpent nettopp påskeaften.

Regjeringssjef Kretschmer opplyste tirsdag at delstatsmyndighetene jobber med nye og egne reguleringer som vil angå toppfotballen. Disse vil være klare i løpet av de neste dagene.

Bayern topper Bundesliga, men har kun fire poeng til gode på Leipzig.

