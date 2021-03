Landslaget lover Qatar-markering når VM-kvalifiseringen starter

ntbsport

Det er den første kampen i kvalifiseringen som kan føre laget til VM-sluttspillet i Qatar, et mesterskap mange mener Norge i så fall bør boikotte.

– Vi hadde en veldig fin time i går. Etter taktikkmøte og middag var det en time med Qatar-diskusjon der alle fikk komme med sine erfaringer og tanker. Gjennom Teams koblet vi også inn ekspertise så vi kunne spørre folk med bredere kunnskapsgrunnlag om ting, sa Solbakken på tirsdagens digitale pressekonferanse.

– Vi er på vei til å finne fram til noen konkrete ting vi vil gjøre, sa Solbakken uten å ville utdype hva markeringen vil bestå i.

– Den som holder seg våken vil få se.

Nyutnevnt landslagskaptein Martin Ødegaard bekreftet at spillerne stiller seg bak markeringen.

Spillerne enige

– Det var Ståle som hadde tenkt på et par ting. Spillergruppa syntes det var en bra idé. Alle er enige i at det som skjer og har skjedd (i Qatar) ikke er bra, og for oss er det viktig å vise at vi bryr oss og prøve å påvirke, sa han.

– Jeg føler at hele laget står inne for det og har lyst til å være med. Tiden får vise hva det blir, men det blir sikkert synlig.

Hensikten med markeringen snakket Solbakken gjerne om.

– Det er enkelt. Det er å presse Fifa mot å være enda mer direkte og hardere overfor myndighetene i Qatar, og stille flere krav til dem. De siste 20 månedene før VM vil det være ekstremt fokus på det, og det er derfor diskusjonen kommer nå med mer styrke, sa han.

– Fifa må være røffere og tøffere i kantene og stille krystallklare krav om hva som skal til for at dette arrangementet skal bli godt.

Større diskusjon

Mens tanken om boikott har fått oppslutning i Norge, har den fått en mer lunken mottakelse i andre land. Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand uttrykker overfor Tipsbladet at han synes det er urettferdig at det legges så sterkt press på fotballen når mange andre idretter har avviklet mesterskap i Qatar uten tilsvarende diskusjoner i forkant.

– Jeg har snakket mye med Kasper i det siste, og dette er en mye større politisk diskusjon. Det er ikke nødvendigvis fotballen som skal kjempe det største slaget, men alle som kan påvirke har et ansvar, mener Solbakken.

– Så har han rett i at det har vært sykkel-VM, friidretts-VM og håndball-VM i de samme arenaene, bygd av disse stakkars arbeiderne. Det vi må prøve er å bidra til at de får et bedre liv, og det er ikke bare et fotballanliggende, legger han til.

