Paralangrenn: Vilde Nilsen med tre strake

ntbsport

Denne gangen var det 15 kilometer fristil stående på programmet, og Nilsen noterte vinnertiden 42.44,2 minutter. Ukrainske Julia Batenkova-Bauman og Ljudmila Ljasjenko fra Russland kom på de to neste pallplassene.

På lagledermøtet hadde Nilsen fått beskjed å angripe distansen med stor fart og som om det var snakk om en 10 kilometer.

– Det er fordi resten av utøverne går veldig fort på mellomdistansene. Jeg hadde i tankene at jeg skulle gå en rask 15 kilometer, og det følte jeg at jeg klarte hele veien. Jeg var litt sliten på slutten, men klarte å mobilisere de kreftene jeg hadde og gikk et bra og kontrollert renn, sa Nilsen.

Verdenscupdagene i Vuokatti avsluttes med kortdistanse tirsdag.

(©NTB)