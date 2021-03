Amnesty krever handling i nytt brev til Fifa: – Tusenvis fortsetter å bli utnyttet

ntbsport

– Qatar har gjort en rekke positive reformer de siste årene, delvis som en respons til den økte granskingen etter at VM-kontrakten ble tildelt, skriver Amnesty i det fire sider lange brevet til Fifa-president Gianni Infantino.

Brevet er signert av fungerende generalsekretær Julie Verhaar i Amnesty.

– Men for ofte har ikke disse blitt ordentlig implementert, og tusenvis av arbeidsinnvandrere fortsetter å bli utnyttet og misbrukt, heter det videre.

Kravene

I brevet kommer det blant annet fram fem krav til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å bedre situasjonen.

1. At det gjøres en gjennomgang av kravene som er satt til VM-arrangøren og funnene som er gjort gjennom uavhengige undersøkelser.

2. At Fifa går sammen med myndighetene i Qatar og internasjonale organisasjoner for å prøve å rette opp skadene som har skjedd og gi erstatning.

3. At Fifa går gjennom egne og samarbeidspartneres handlinger og retter opp om det har skjedd en skade i Fifa-regi.

4. At Fifa bruker innflytelsen sin internt og eksternt til å påvirke Qatar til å gjennomføre arbeidsreformer som fortsatt ikke er satt i gang.

5. At Fifa forplikter seg til å inkludere menneskerettigheter i framtidige valg av vertsnasjoner.

– Topp prioritet

Qatar uttalte mandag at det gjøres framskritt så fort som mulig.

– Arbeidsreform er en kompleks oppgave som tar tid og krever effektive og langvarige løsninger, lød det i meldingen fra Qatars regjering.

Fifa-president Infantino sa fredag at menneskerettigheter er høyt på agendaen.

– Beskyttelse av menneskerettigheter på internasjonalt nivå er topp prioritet for Fifa. Vi må være rettferdige og erkjenne at det har skjedd mye framgang for arbeiderne. Selvfølgelig kan mer gjøres overalt – også i Sveits, sa han.

NFF-boikott?

I Norge har debatten om en eventuell boikott rast siden Tromsø som første toppklubb ba Norges Fotballforbund (NFF) om å boikotte neste års mesterskap.

NFF har hele veien ment at boikott er feil virkemiddel. Under et forbundsstyremøte i mars ble det bestemt at NFF vil avholde et ekstraordinært ting søndag 20. juni hvor Qatar blir hovedtemaet. Fram til det skal et utvalg, ledet av Sven Mollekleiv, utrede hvordan Norge skal forholde seg til at VM arrangeres i Qatar.

Utvalget skal ta stilling til hvilke virkemidler som NFF kan ta i bruk.

– Jeg takker for tilliten til å bidra til at fotballtinget får et best mulig grunnlag til å fatte et klokt, verdibasert, resultatorientert og framtidsrettet vedtak i Qatar-spørsmålet, sa Sven Mollekleiv.

(©NTB)