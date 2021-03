Norsk 16-åring scoret to i Danmark

ntbsport

Schjelderup ordnet 1-0 med en avslutningen via stolpen 15 minutter ut i 1. omgang, og 18 minutter senere la han på til 2-0 etter to iskalde avdriblinger. Et selvmål av Mads Thychosen i 2. omgang gjorde at det endte 2-1.

Stortalentets to mål sendte Nordsjælland opp på 6.-plass på tabellen. Det betyr at de er klare for mesterskapsspillet.

Schjelderup kommer fra Bodø og spilte 81 minutter før han ble byttet ut. Ulrik Yttergård Jensen spilte hele kampen for hjemmelaget, mens Bård Finne spilte 44 minutter som innbytter for bortelaget.

(©NTB)