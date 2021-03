Mowinckel langt bak i sesongavslutningen: – Det har vært krevende

ntbsport

Mowinckel lå sist på 17.-plass etter første omgang. Moldenseren gjorde ingen store feil i Lenzerheide, men toppfarten kom aldri. Dermed tapte Mowinckel mye tid nedover traseen. I finaleomgangen var hun dermed først ut og leverte.

– Da er vi ferdig. Takk for meg, sa Mowinckel til kamera i målområdet og smilte.

Mowinckel endte til slutt som nummer 16. Det var sist av kjørerne som kom til mål i finaleomgangen i sesongavslutningen. Der ble det kun delt ut verdenscuppoeng til de 15 beste. Mowinckel havnet 5,54 sekunder bak Robinson.

Trenger pause

28-åringen gjorde i desember comeback etter 18 måneder på sidelinjen. Nylig ble hun nummer ni i VMs storslalåmrenn.

– På generell basis er jeg veldig fornøyd med comebackåret. Det har vært krevende, sa Mowinckel til TV 2.

Med to sesonger som har forsvunnet på grunn av skade, har det vært en lang vei tilbake til toppen.

– Jeg har tatt store steg i år med hodet. Jeg har lært mye om hva som fungerer og ikke fungerer. Å ta igjen et helt skiår på noen uker fungerer veldig dårlig, men det er læring i det òg. Totalt sett føler jeg at jeg ligger godt an til å ta et nytt steg neste år, sa hun.

– Nå trenger jeg en pause, la hun til.

Gut-Behrami kjørte ut

Shiffrin maktet ikke å beholde ledelsen fra første omgang og gikk glipp av sin 70. verdenscupseier. Alice Robinson fra New Zealand slo Shiffrin med 28/100 sekund, mens slovenske Meta Hrovat ble treer i vinterens siste verdenscuprenn.

Italienske Marta Bassino hadde allerede sikret seg storslalåmkula før rennet, og sammenlagtkula var delt ut til Petra Vlhová foran Lara Gut-Behrami.

I første omgang overrasket Gut-Behrami da hun kjørte ut av løypa tilsynelatende uten å ha gjort noen store feil.

Gut-Behrami så ut til å «gi opp» allerede ved den tredje porten og kjørte ut av traseen. Sveitseren avsluttet med det en imponerende sesong på en merkelig måte. Hun vant verdenscupen sammenlagt i 2016.

Droppet pressen

– Lara hadde ikke nok energi til å gi alt og ville ikke ta noen risiko ved å bli skadd. Det var grunnen til at hun stoppet, sa Jerome Krieg fra det sveitsiske laget.

Gut-Behrami selv ønsket ikke å snakke med pressen etter utkjøringen.

Det ble raskt spekulasjoner om Gut-Behrami gjorde utkjøringen i protest mot arrangøren. Tidligere i uka var hun kritisk til reglementet for avlyste renn.

Vlhová sikret seg sammenlagttittelen foran Gut-Behrami mye på grunn av de avlyste rennene i super-G og utfor i Lenzerheide. Der var slovaken ventet å få store problemer mot det sveitsiske fartsesset.

