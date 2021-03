Iheanacho-dobbel da Leicester slo ut Manchester United i FA-cupen

ntbsport

Formspilleren fra Nigeria scoret to mål og hadde en målgivende pasning da Leicester feide Manchester United av banen. De to målene gjør at den tidligere Manchester City-spissen har scoret sju mål på de siste fire kampene.

I semifinalen møter Leicester Southampton 17. april, mens Chelsea og Manchester City møtes i den andre semifinalen. Begge kampene spilles på Wembley.

Finalen skal spilles 15. mai på samme arena.

For United sin del er de slått ut av både FA-cupen og ligacupen. I ligacupen ble det 0-2-tap for Manchester City i semifinalen. Ole Gunnar Solskjær og co. har fortsatt mulighet til å vinne en turnering denne sesongen. De møter Granada i kvartfinalen i europaligaen.

Fred-tabbe

Søndag sendte Kelechi Iheanacho Leicester opp i 1-0 etter en kjempeblemme av Fred etter 25 minutter. Brasilianeren sentret ballen i beina til nigerianeren på fem meter, og han dro iskaldt av Dean Henderson og trillet ballen enkelt i mål.

Sju minutter før pause var lagene like langt etter en perlescoring. Paul Pogba slo inn langs bakken til Donny van den Beek, som var tidlig orientert. Han hoppet over ballen og lot den gå til Mason Greenwood, som hamret ballen i lengste hjørne til 1-1.

Sju minutter etter pause gikk Leicester opp i ledelsen igjen. Youri Tielemans spilte vegg med Iheanacho, før belgieren hamret til fra 20 meter. Ballen var vakkert plassert i høyre hjørne til 2-1.

Byttet fire

Selv om Solskjær prøvde alt, inkludert å bytte fire spillere samtidig etter halvspilt 2. omgang, hjalp det ikke.

Tolv minutter før full tid dukket nemlig Iheanacho opp på bakre stolpe og stanget inn 3-1. Det klarte ikke Solskjær og co. å hente opp, selv om Bruno Fernandes var nære på frispark like før full tid. Han fikk Kasper Schmeichel ut i full strekk etter et frispark fra nærmere 30 meter.

Men det ble ikke flere mål, og dermed er Leicester klar for semifinale.

